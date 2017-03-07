У Тернополі спіймали крадіїв кабелю

Трьох невідомих осіб, які несли кабель, патрульні помітили на бульварі Данила Галицького 2 березня, близько опівночі. Коли екіпаж зупинився, щоб запитати звідки він у них, громадяни помітно занервували і не змогли пояснити.

Охоронці порядку доправили їх до медичного закладу, щоб освідувати на стан алкогольного сп’яніння. Оскільки був виражений характерний запах алкоголю. Однак громадяни відмовилися.

Опісля інспектори доправили їх до відділку поліції. З’ясувалося, що всі вони з однієї сім’ї. 31-річний чоловік був раніше судимий. Тепер справою займаються слідчі