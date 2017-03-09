У Тернополі зупинили дивне авто, і виявилося, недарма

На вулиці Об’їзній увагу патрульних привернув автомобіль Mercedes-Benz, який здійснював небезпечні маневри, сьогодні, близько 18-ї години.

Інспектори зупинили його, щоб перевірити документи. Однак з’ясувалося, що за вказаною серією зареєстроване авто іншої марки, а саме Peugeot.

«Автомобіль я придбав лише 4 місяці тому, уяви не мав про те, що з документами не все гаразд», – виправдовувався водій. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну супроводили транспортний засіб до відділку поліції