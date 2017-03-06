Новини Тернополя 

У тернополянки вкрали речі прямо із балкону

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До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася 31-річна жителька обласного центру. Жінка заявила, що з балкона її квартири невідома особа поцупила перфоратор та болгарку. Вартість краденого заявниця оцінила у дві тисячі шістсот гривень.

Під час оперативно-профілактичних заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний тернополянин. Молодик без зайвих зусиль проник на балкон чужого помешкання, яке знаходиться на першому поверсі і не захищене ні решіткою, ні не засклене.

Крадене майно зловмисник відніс до ломбарду, а виручені кошти витратив на власні потреби.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

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