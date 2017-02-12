У тернополянина з машини вкрали 27 тисяч гривень

Пошкоджений замок в авто та відсутність дороговартісних робочих інструментів – таку неприємність виявив уранці мешканець обласного центру. З його машини зникли три перфоратори, електролобзик та станція з манометрами вимірювання тиску. Збитки потерпілий оцінив у 27 тисяч гривень.

Постраждав через власну безпечність й інший тернополянин. Злодії розбили вікно і викрали відео реєстратор вартістю три тисячі гривень.

Краяни не провокуйте злодіїв, залишаючи речі в авто. Часом навіть порожній гаманець спонукає крадія розбити вікно. А цінні речі не слід залишати у салоні навіть на декілька хвилин,бо ж якщо вам не трапиться професіонал, який відкриє спецзасобом замок, то ще гірше – злодій-аматор розіб’є скло і до втрати речей додасться ще й ремонт автівки. Часто скло вартує значно дорожче аніж відеореєстратор.