Як житель Тернопільщини довірився незнайомці і що з цього вийшло…

Чергова жертва вішинг-шахрайства. На обман псевдопрацівників банку повівся житель села Яблуні Гусятинського району. Як наслідок, з банківської картки 33-річного чоловіка зникло 5800 гривень.

Зі слів потерпілого, на його мобільний зателефонувала невідома жінка і, представившись співробітницею «Ощадбанку», стала переконувати назвати дані банківської картки, мотивуючи це тим, що електронний гаманець заблоковано через спробу третіх осіб незаконно зняти готівку. Чоловік, замість самому навідатися до відділення банку, чи звернутися до колл-центру, вирішив довіритися незнайомці. Наслідок – очевидний: з картки зникли усі заощадження, а це 5800 гривень.

За фактом шахрайства поліцейські Гусятинщини розпочали кримінальне провадження.