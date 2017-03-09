Голова Озерянської ОТГ Урсуляк Василь дав вказівку своїм працівникам палити сухі трави біля пожежної частини?

Він не тільки проігнорував людей і їх безпеку не прийшовши на збори, але й надав вказівку своїм працівникам палити сухі трави біля газо-розподільчого пункту.

Плювати на село, плювати на людей і їхні біди, хай горить, бо що згорить, то не зігниє. Зробимо “авторитетного” голову з Борщівщини відомим! І слава простим небайдужим мешканцям Озерянської ОТГ, які хотять і роблять своє життя кращим своїми руками.