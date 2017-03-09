Голова Озерянської ОТГ Урсуляк Василь дав вказівку своїм працівникам палити сухі трави біля пожежної частини?
За ініціативою депутатського корпуса, а саме пана Ігоря Музики та інших депутатів у с. Озерянах у Бучацькому районі почала відновлюватись місцева пожежна команда. Було знайдено будівлю для пожежного депо, зібрано фермерів і небайдужих громадян, приїхали навіть представники обласного управління пожежно-рятувальної служби з Тернополя, які пообіцяли надати пожежний автомобіль.
Та яке здивування і байдужість до народної справи показав Миколайович шокувало усіх. Про це повідомляє керівник служби цивільного захисту Тараз Рогоза.
- Він не тільки проігнорував людей і їх безпеку не прийшовши на збори, але й надав вказівку своїм працівникам палити сухі трави біля газо-розподільчого пункту.
Плювати на село, плювати на людей і їхні біди, хай горить, бо що згорить, то не зігниє. Зробимо “авторитетного” голову з Борщівщини відомим! І слава простим небайдужим мешканцям Озерянської ОТГ, які хотять і роблять своє життя кращим своїми руками.