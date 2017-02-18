У Кременці хочуть закрити школу, щоб віддати приміщення церкві – буде спротив

7 лютого у гімназії м. Кременець відбулись батьківські збори. Єдине питання, яке було на порядку денному – перспективи навчального закладу у світлі реорганізацій, запланованих Кременецькою міською радою. Остання з висловлених місцевою владою ідей – Кременецьку ЗОШ №2 «переселити» у приміщення Кременецької гімназії, а гімназію відповідно у Кременецьку ЗОШ №4. Проте більше дивує доля приміщення школи №2. У нього планують перенести Кременецький краєзнавчий музей, теперішню будівлю якого передадуть Богоявленському монастирю УПЦ МП м. Кременець.

Чи не є гріхом забирати у дітей школу, щоб віддати приміщення церкві – хай розсудить Бог.

Ми вже звикли до безчинств влади, але такі дії церкви…

Запрошені на збори депутати міськради з’явились не всі. Показово, що не прибув і жоден представник міського відділу освіти. У ході зборів батьки висловили незгоду із даними діями міськради, до їх відома було доведено, що по рішенню сесії міськради, на якій приймалася «Програма соціально-економічного розвитку міста…», якою передбачено дії щодо гімназії та ЗОШ №2, розпочате кримінальне провадження.

Рішенням батьківських зборів передбачено подання звернень до міністра освіти, керівника відділу освіти області, керівників фракцій Верховної Ради. Батьки та педагогічні колективи готові до акцій громадської непокори. Повторна сесія Кременецької міської ради з вказаного питання запланована на 17 лютого.

Батьківський колектив.