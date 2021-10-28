Струсівський міст готують до відкриття. Дорожники обіцяють запустити проїзд відбудованим мостом впродовж листопада.

Спорудження мосту відбувається за програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Укладено перший шар асфальтобетонного покриття на мосту. Триває влаштування тротуарів, бордюрів та бар’єрного огородження. Також на мосту укладено верхній шар покриття з щебенево-мастикового- асфальтобетону та невдовзі нанесуть розмітка.

Міст з балкового переробили в арковий. Облаштували три основні елементи моста: гофровану арку та дві прогонові труби із металоконструкцій системи Віакон. Прогонові труби використовуватимуться для пропуску великих потоків води. На вході та виході з труб на щебеневу основу влаштовані матраци Рено (розміром 3х2х0,23м) для укріплення пойми річки Серет, інформує Служба автомобільних доріг у Тернопільській області

Габарити моста збільшили до 9 метрів, розширили тротуари по обидва боки по 1,5 метра