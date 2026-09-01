30 років бігу навколо ставу: у Тернополі відбудеться ювілейна «Озеряна»

12 вересня у Тернополі відбудеться ХХХ ювілейний легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна – 2026». Цьогоріч спортивна подія відзначає 30-річчя та традиційно збере любителів бігу, спорту й активного відпочинку.

Головна дистанція пробігу — 10 кілометрів навколо Тернопільського ставу. Учасники зможуть випробувати власні сили та долучитися до історії одного з найстаріших спортивних заходів міста.

Окремі старти підготували для наймолодших учасників. Діти віком до 10 років долатимуть дистанції від 250 до 750 метрів залежно від вікової категорії.

Місце проведення: набережна Тернопільського ставу, район причалу.

Програма «Тернопільської Озеряни – 2026»

8:30–10:40 — реєстрація та видача стартових наборів;

— реєстрація та видача стартових наборів; 9:15 — розминка для дітей;

— розминка для дітей; 9:30 — старт дітей віком 0–3 роки, 250 м;

— старт дітей віком 0–3 роки, 250 м; 9:45 — старт дітей 4–6 років, 460 м;

— старт дітей 4–6 років, 460 м; 10:00 — старт дітей 7–10 років, 750 м;

— старт дітей 7–10 років, 750 м; 10:45 — розминка для учасників віком від 11 років;

— розминка для учасників віком від 11 років; 11:00 — старт основного забігу на 10 км;

— старт основного забігу на 10 км; 13:00 — нагородження учасників.

Учасники 10-кілометрової дистанції змагатимуться у вікових категоріях: до 19 років, 20–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–70 та 70+ років.

Реєстрація на ювілейний пробіг триває. Зареєструватися можна за посиланням.

Організаторами заходу є управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.