До 600 кг ваги та роги до 1,8 метра: у «Медоборах» помітили лося

У природному заповіднику «Медобори» помітили незвичайного гостя — лося європейського (Alces alces). Фахівці заповідника розповіли про особливості найбільшого представника родини оленевих.

Лось — велика й надзвичайно сильна тварина. Довжина тіла самця може сягати 3 метрів, висота в загривку — 2,3 метра, а маса — від 360 до 600 кілограмів. Самки зазвичай менші за самців.

Тварину легко впізнати за масивним тілом, високим загривком, довгими ногами та великою головою з характерною нависаючою верхньою губою. Шерсть лося буро-чорна, а ноги — світло-сірі, майже білі.

У самців є великі роги, розмах яких може сягати 180 сантиметрів, а маса — 20–30 кілограмів. Щороку в листопаді–грудні лосі скидають роги, а нові відростають до весни.

Лось — травоїдна тварина. Він харчується корою та гілками дерев, бруньками, листям, хвоєю, ягодами, водними рослинами, мохами, лишайниками, грибами та трав’янистою рослинністю.

Влітку дорослий лось може з’їдати до 30–35 кілограмів рослинності на день, а взимку — близько 12–15 кілограмів.

Попри значні розміри, лось добре плаває та швидко бігає. Зір у нього відносно слабкий, проте добре розвинені нюх і слух. Найчастіше тварина тримається лісів, заболочених територій, водойм та лісових галявин.

В Україні європейський лось із 2017 року занесений до Червоної книги України зі статусом «вразливий».

Тож поява такого гостя на території «Медоборів» — ще одна нагода побачити, наскільки різноманітним є тваринний світ Тернопільщини.