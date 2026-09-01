Увага водіям: у Тернополі 12 вересня обмежать рух на двох вулицях

12 вересня 2026 року у Тернополі відбудеться ХХХ ювілейний легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна – 2026».

Для забезпечення безпеки учасників спортивного заходу та інших учасників дорожнього руху виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про тимчасове обмеження руху транспорту на окремих вулицях.

Зокрема, 12 вересня з 11:00 до 11:15 буде обмежено рух транспорту у Тернополі на вулицях Северина Наливайка та Новий Світ. На вулиці Новий Світ передбачено можливість проїзду транспорту за дозволом працівників патрульної поліції.

За безпекою дорожнього руху та організацією руху транспорту і пішоходів у районі проведення пробігу стежитимуть працівники патрульної та районної поліції.

Просимо водіїв врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів 12 вересня.