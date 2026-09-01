На Тернопільщині двоє позбавлених права керування водіїв знову сіли за кермо
Минулого вихідного поліцейські Тернопільщини задокументували два випадки керування автомобілями водіями, яких раніше позбавили права керування транспортними засобами.
У поліції наголошують, що попри заборону деякі водії продовжують сідати за кермо, ризикуючи отримати значні штрафи.
Розмір адміністративного стягнення залежить від обставин порушення:
- якщо людина ніколи не отримувала посвідчення водія — штраф становить 3400 гривень;
- якщо посвідчення є, але водій не має його при собі або не може пред’явити — 425 гривень;
- за керування після позбавлення права керування — 20 400 гривень;
- за повторне таке порушення протягом року — 40 800 гривень;
- передача керування автомобілем особі, яка не має права керування, — 3400 гривень.
Право керувати транспортним засобом після його позбавлення не відновлюється просто через сплив певного часу — водій має дотримуватися встановленої законом процедури.
Поліцейські закликають водіїв не ігнорувати рішення суду та не сідати за кермо без відповідного права.