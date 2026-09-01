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На Тернопільщині двоє позбавлених права керування водіїв знову сіли за кермо

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Минулого вихідного поліцейські Тернопільщини задокументували два випадки керування автомобілями водіями, яких раніше позбавили права керування транспортними засобами.

У поліції наголошують, що попри заборону деякі водії продовжують сідати за кермо, ризикуючи отримати значні штрафи.

Розмір адміністративного стягнення залежить від обставин порушення:

  • якщо людина ніколи не отримувала посвідчення водія — штраф становить 3400 гривень;
  • якщо посвідчення є, але водій не має його при собі або не може пред’явити425 гривень;
  • за керування після позбавлення права керування20 400 гривень;
  • за повторне таке порушення протягом року — 40 800 гривень;
  • передача керування автомобілем особі, яка не має права керування, — 3400 гривень.

Право керувати транспортним засобом після його позбавлення не відновлюється просто через сплив певного часу — водій має дотримуватися встановленої законом процедури.

Поліцейські закликають водіїв не ігнорувати рішення суду та не сідати за кермо без відповідного права.

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