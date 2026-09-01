Алкоголь, музика і гуляння до ночі: тернополяни поскаржилися на «вечірки» на АЗС

У Тернополі правоохоронці відреагували на неодноразові звернення мешканців щодо гучних компаній, які збиралися у вечірній та нічний час на території однієї з автозаправних станцій міста.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, громадяни скаржилися на молодих людей, які влаштовували на АЗС гучні зібрання, слухали музику та розпивали алкогольні напої. Через шум компаній мешканцям прилеглих територій було заважко відпочивати.

На кожне повідомлення громадян правоохоронці направляли наряди поліції. Під час одного з таких виїздів поліцейські зафіксували порушення вимог щодо дотримання тиші.

У результаті щодо менеджера автозаправної станції склали адміністративний протокол за статтею 182 КУпАП — порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Водночас поліцейські проводять профілактичні та превентивні заходи, щоб не допустити порушень вимог комендантської години.

У поліції наголошують, що розважальні заходи та гучні компанії у нічний час не повинні створювати небезпеку чи дискомфорт для інших людей.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися встановлених правил, поважати право інших на тишу та відпочинок і пам’ятати про особливий режим, який діє в Україні в умовах воєнного стану.