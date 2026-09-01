За добу на Тернопільщині сталося 14 пожеж: горіли трава, сміття, пожнивні залишки та авто
Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували 14 пожеж. Більшість займань виникли на відкритих територіях — горіли суха трава, сміття, солома та пожнивні залишки.
Зокрема, о 08:02 у Тернополі на вулиці Генерала М. Тарнавського загорівся закинутий дачний будинок. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, будинок знищено.
Ще одна пожежа сталася о 19:45 на вулиці Подільській у Тернополі — загорівся автомобіль. Площа займання становила 0,5 квадратного метра. Рятувальникам вдалося не допустити знищення транспортного засобу.
На відкритих територіях пожежі зафіксували у різних громадах області:
- Качанівка Підволочиської громади — горіло сміття на площі 0,02 га;
- Кошляки Скориківської громади — сміття, 0,002 га;
- Ярчівці Зборівської громади — пожнивні залишки, 0,04 га;
- Ланівці — сміття, 0,02 га;
- Павлів Нараївської громади — пожнивні залишки, 0,06 га;
- Миколаївка Золотопотіцької громади — суха трава, 0,5 га;
- Почапинці Підгороднянської громади — суха трава, 0,08 га;
- Кременець — суха трава, 0,03 га;
- Новий Олексинець Лопушнянської громади — солома, 0,003 га;
- Великий Говилів Хоростківської громади — пожнивні залишки, 0,02 га;
- Озерна Козлівської громади — пожежа на стихійному сміттєзвалищі;
- Плотича Білецької громади — горіли пожнивні залишки.
Рятувальники наголошують, що суха рослинність та пожнивні залишки легко займаються, а вогонь за лічені хвилини може вийти з-під контролю та поширитися на значну площу.
ДСНС закликає не спалювати суху траву, стерню та пожнивні залишки і не залишати вогонь без нагляду. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101.