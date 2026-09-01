Підсвічували банер ліхтариком: у Бучачі двоє підлітків влаштували нічний вандалізм

У Бучачі двоє підлітків у ніч на 29 серпня навмисно пошкодили банер, встановлений на сцені міського скверу. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Про випадок повідомили у Бучацькій міській раді.

За інформацією міськради, подія сталася близько 3:00 ночі. На відео видно двох хлопців у капюшонах, які підійшли до банера. Щоб краще бачити, вони підсвічували його ліхтариком.

У міській раді наголошують, що йдеться не про випадкове пошкодження, а про навмисні дії.

Усі наявні матеріали та звернення з приводу інциденту передали правоохоронцям. Наразі очікується встановлення осіб, причетних до пошкодження майна, та з’ясування всіх обставин події.

У міськраді також звернули увагу на те, що підлітки перебували на вулиці близько третьої години ночі, коли діє комендантська година.

«Міський сквер, сцена, банери, лавки та інше майно громади — це не “нічийне”. Це те, що створюється і утримується за кошти громади», — зазначили у Бучацькій міській раді.

Там закликали батьків більше цікавитися тим, де їхні діти перебувають у нічний час, з ким проводять час та чим займаються.

У міській раді також наголосили, що пошкодження майна — це не просто пустощі, а вандалізм, за який передбачена відповідальність.

«Пильнуйте своїх дітей», — закликали батьків у Бучацькій міській раді.