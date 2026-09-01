Соняхи, свічки та прапори: у Тернополі започаткували нову традицію пам’яті Героїв

29 серпня у Тернополі відбулася акція «День пам’яті — у кожному дворі», під час якої жителі міста спільно вшанували пам’ять захисників і захисниць України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

До акції долучилися мешканці багатоквартирних будинків, представники ОСББ, працівники установ та організацій, релігійних громад та інші тернополяни.

О 09:00 учасники зупинилися у спільній хвилині мовчання, після чого молилися за загиблих Героїв.

У різних мікрорайонах Тернополя люди створили символічні композиції на знак пам’яті. На локаціях розмістили соняхи та квіти, запалили свічки, встановили Державні Прапори України, пам’ятні таблички та інші символи.

Організатори зазначають, що ці символи мають нагадувати про ціну свободи та подвиг українських військових, які віддали життя за Україну.

Акція «День пам’яті — у кожному дворі» стала новою міською традицією. Її започаткував Центр підтримки ветеранів та родин Героїв за підтримки Тернопільської міської ради.

Ініціатори закликають зберігати пам’ять про полеглих захисників не лише під час пам’ятних дат, а й у повсякденному житті — у кожному районі, на кожній вулиці та у кожному дворі.