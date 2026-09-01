У Пужниках шукають ще одну братську могилу: на Тернопільщині стартували пошукові роботи

У колишньому селі Пужники на Тернопільщині 1 вересня розпочався черговий етап пошукових робіт з виявлення останків людей, які загинули тут у 1945 році. До робіт залучили українських і польських фахівців.

Як повідомляє Суспільне Тернопіль, наразі територію обстежують рятувальники. Після завершення перевірки на визначеній ділянці працюватиме спільна українсько-польська експедиція.

За словами археологині спеціалізованої установи «Волинські старожитності» Аліни Харламової, цього разу дослідники планують перевірити нову ділянку поблизу старої дороги, яка колись сполучала цвинтар Пужників із селом.

«Є шанс, що можливо біля дороги буде ще одна братська могила», — розповіла археологиня.

Пошукові роботи планують проводити приблизно тиждень. Дослідники використовуватимуть траншейний метод із залученням техніки. Перед початком робіт територію обстежили сапери, щоб переконатися у відсутності вибухонебезпечних предметів.

Що вже знайшли у Пужниках

Пошукові та ексгумаційні роботи у Пужниках тривають не перший рік. У 2025 році українські та польські фахівці проводили ексгумацію на території колишнього села.

У травні 2025 року під час робіт виявили останки 42 людей. У вересні їх перепоховали на території колишнього села.

Пужники були ліквідовані радянською владою у 1949 році. Від колишнього населеного пункту залишилися, зокрема, цвинтар, кілька пам’ятних знаків та каплиця, збудована на місці колишнього костелу.

У 2026 році пошукові роботи продовжили. Перший етап цього року розпочався 22 червня. Тоді фахівці перевіряли територію в пошуках можливих поховань, однак масового поховання не виявили.

Тепер експедиція працює на іншій ділянці — поблизу старої дороги. Саме там дослідники допускають можливість виявлення ще одного поховання.

Чому дослідження Пужників важливі

Події, які відбувалися у Пужниках у 1945 році, залишаються складною і чутливою сторінкою польсько-української історії. Історики наголошують на необхідності досліджувати їх на основі документів та археологічних знахідок, уникаючи політичних маніпуляцій.

Дослідники також звертають увагу на радянський чинник і діяльність тоталітарного режиму в регіоні того періоду.

Новий етап пошукових робіт має допомогти встановити, чи справді поблизу старої дороги є ще одне поховання, а також, за можливості, виявити останки загиблих і забезпечити їм належне перепоховання.

Роботи триватимуть орієнтовно тиждень.