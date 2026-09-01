«Чому саме 31 серпня?»: на Бережанщині виник скандал через закриття школи

У селі Гиновичі Бережанської громади напередодні нового навчального року закрили місцеву школу. Ситуація викликала обурення частини батьків та жителів села, які поставили під сумнів доцільність і час ухвалення такого рішення.

Про закриття школи 31 серпня написали у місцевій Facebook-спільноті «Бережанці та бережанська діаспора». Автор допису звернув увагу на те, що батьки, діти та педагоги, за його словами, фактично дізналися про рішення напередодні 1 вересня.

Серед питань, які виникли у громади, — чому рішення ухвалили саме перед початком навчального року, чи проводилися громадські обговорення, куди тепер ходитимуть діти та як вони добиратимуться до іншого закладу освіти.

У коментарях жителі також висловлювали занепокоєння щодо долі педагогів та шкільного автобуса.

Що відповів міський голова

На ситуацію відреагував Бережанський міський голова Ростислав Бортник. Він заявив, що громадські слухання щодо школи проводилися, а батькам неодноразово пояснювали, що заклад може бути закритий через малу кількість учнів.

За його словами, у школі в Гиновичах навчалися лише 10 дітей, частина з яких перебуває за кордоном і навчається за сімейною формою.

Мер пояснив, що фактично повноцінних класів у школі немає — діти навчаються у форматі класокомплектів. У кращому випадку, за його словами, це 1/3 та 2/4 класи, а іноді всі учні можуть перебувати в одному класі.

Ростислав Бортник також зазначив, що у Жукові є велика школа з укриттям, яку він назвав одним із найкращих протирадіаційних укриттів громади. Відстань від Гиновичів до Жукова становить близько 2 кілометрів.

За словами міського голови, для підвезення дітей є шкільний автобус. Він визнав, що транспорт іноді не може виїхати через поломки чи інші непередбачувані обставини, однак зазначив, що такі ситуації трапляються і в міських школах.

Ще одним аргументом на користь закриття назвали необхідність облаштування харчоблоку. За словами мера, відповідно до нових вимог у школах мають харчувати всіх учнів. Для десяти дітей, за його оцінкою, створення нового харчоблоку коштувало б близько 600–700 тисяч гривень, а також потребувало б найму одного-двох кухарів.

Питання економії

Ростислав Бортник також навів порівняння вартості навчання одного учня. За його словами, у міських школах цей показник становить близько 20–25 тисяч гривень, а в сільських — 60–70 тисяч гривень.

«Практично, за рахунок міських шкіл утримуються сільські. Тому ми змушені оптимізовувати», — пояснив міський голова.

Водночас одна з учасниць обговорення поставила під сумнів аргумент щодо економії. За її словами, у Гиновицькій школі працювали лише дві вчительки на одну ставку та кочегар на 0,25 ставки. Також, за її словами, школа та медпункт мають спільне опалення.

Батьки заперечують

У коментарях до відповіді мера жителька громади зазначила, що батьки не виступали проти законних рішень, однак вважають, що про закриття школи мали повідомити завчасно.

Вона також заявила, що обговорення, про яке говорить міський голова, відбувалося близько трьох років тому, і поставила під сумнів актуальність тих домовленостей.

Окремо жінка звернула увагу на постанову, яка, за її словами, передбачає незакриття початкових шкіл до 2027 року. Водночас питання застосування цієї норми саме до Гиновицької школи потребує перевірки за відповідними нормативними документами та рішеннями органу місцевого самоврядування.

Чому саме перед 1 вересня

На запитання, чому рішення реалізували безпосередньо перед початком навчального року, Ростислав Бортник відповів, що про проблему говорили ще взимку та навесні й закликали визначитися з майбутнім школи заздалегідь.

За його словами, влада розраховувала вирішити питання до 1 вересня, щоб не травмувати дітей та дати батькам достатньо часу для вибору альтернативи.

Міський голова також повідомив, що педагогам запропонують роботу у Жуківській школі. За його словами, одна з учительок уже працевлаштувалася там.

Суперечка навколо Гиновицької школи триває. Одні жителі вважають закриття наслідком об’єктивного скорочення кількості дітей та необхідності оптимізувати мережу закладів освіти. Інші наголошують на необхідності завчасного інформування громади, збереженні початкової освіти у селі та дотриманні законодавчих процедур.