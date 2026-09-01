Дністер втрачає воду: біля Заліщиків водність річки впала до критичних показників

Цього літа Дністер помітно втратив воду. Жителі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки спостерігають оголені кам’янисті мілини й значне зменшення площі водного дзеркала.

Про ситуацію розповіли у НПП «Дністровський каньйон». За даними гідрологів, улітку 2026 року водність річок басейну Дністра становила лише 10–40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник опускався до 8–19%. Фахівці вже характеризують ситуацію як гідрологічну посуху.

Чому Дністер міліє?

Однією з головних причин є тривалий дефіцит опадів. Від весни 2026 року в басейні Дністра випало значно менше дощів, ніж зазвичай.

Вплинула й маловодна весна. Через малосніжну зиму та раннє танення снігу річка не отримала достатнього поповнення водних запасів.

Додатковим фактором стали високі температури. Під час спеки вода швидше випаровується як із поверхні річки, так і з ґрунтів її водозбору.

У нацпарку також звертають увагу на кліматичні зміни — екстремальні погодні явища стають частішими, а тривалі періоди посухи можуть бути інтенсивнішими.

Чим небезпечне обміління?

Низька водність безпосередньо впливає на стан водних екосистем. Через зменшення об’єму води та її прогрівання може скорочуватися вміст кисню, що створює загрозу для риби та інших водних організмів.

Тепла й малорухома вода також сприяє активнішому розмноженню водоростей та бактерій і може призводити до її «цвітіння».

Ще один ризик — проблеми з водопостачанням у населених пунктах, які залежать від водних ресурсів басейну Дністра.

Маловоддя змінює і звичний вигляд річки. На місці води з’являються широкі ділянки мілин, а природні ландшафти втрачають свою рекреаційну привабливість.

У НПП «Дністровський каньйон» зазначають: якщо найближчим часом не буде достатньої кількості опадів, ситуація може погіршитися. Рівень води може продовжити знижуватися, тому фахівці закликають ощадливо використовувати водні ресурси.

Дністер — не лише одна з найбільших річок України. Це важлива екосистема, джерело води для людей і середовище існування численних видів рослин та тварин. Його нинішній стан є черговим нагадуванням про те, наскільки вразливими можуть бути водні ресурси в умовах тривалої посухи та високих температур.