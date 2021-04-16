У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відкрили виставку «Сакральна скульптура Тернопільщини», організовану Тернопільським обласним центром охорони пам’яток культурної спадщини. Захід присвячений Міжнародному дню пам’яток та визначних місць та 20-річчю Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

На виставці представили 20 великоформатних банерів, які містять світлини найбільш цікавих сакральних пам’яток Тернопільщини і репрезентують скульптурне розмаїття нашого краю.

У рамках заходу презентували однойменний ілюстрований альбом – каталог, де представлені світлини 505 сакральних скульптур, які є на Тернопіллі.



«Цій виставці передували роки клопіткої праці колективу обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Працівники центру побували практично у всіх населених пунктах краю, і результат цієї роботи ми бачимо сьогодні. Без сумніву, це дуже потрібна справа. І, без перебільшення, це надбання для майбутніх поколінь. 18 березня ми будемо відзначати День пам’яток історії та культури. Тому напередодні професійного свята я зичу працівникам обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини міцного здоров`я, здійснення мрій, багато ідей та можливостей для їх втілення», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко.



За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Віктор Устенко вручив грамоти голови обласної державної адміністрації кращим працівникам.

Виставка діятиме до 19 квітня.