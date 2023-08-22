До Тернополя у рамках всеукраїнського туру завітає TAYANNA

Фантастична жінка TAYANNA вирушає у всеукраїнський Україною! Вже цієї осені українська співачка відправляється в тур під назвою «Довгими дорогами». Однією з найочікуваніших зупинок стане Тернопіль – 22 вересня TAYANNA виступить у ПК Березіль, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Музична програма «Довгими дорогами» створюватиме на кожному концерті місце сили для слухачів, адже буде наповнена вже знайомими хітами «Фантастична жінка», «Леля» та «Шкода» та піснями, народженими у відчутті сьогодення, зокрема «Абрикоси», «Хлопче», «Гори», якими TAYANNA оспівує майбутню перемогу, підтримує військових та передає почуття більшості українців.

https://youtu.be/-AySRWBDn4k

«Іноді у наше життя тихо, непомітно входять люди, які простою вірою в нас та довірою роблять неймовірну справу. Ти береш пензлик та починаєш малювати свій шедевр, кожен додає свою частину мрії, надії, любові, сподівань, емоції та дарує можливість побачити й повірити у нову реальність», – поділилась співачка.

Тур “Довгими дорогами” розпочнеться 22 вересня у Тернополі, після чого TAYANNA відвідає Луцьк (23 вересня), Львів (24 вересня), Чернівці (29 вересня) та Вінницю (1 жовтня).

Спеціальним гостем програми стане Катерина Бєгу — учасниця дев‘ятого сезону шоу «Голос країни». BIEHU — це сучасний поп з присмаком диско та настроїв 80-х з переплетеними в піснях сенсами кохання та пошук себе.

Квитки на тернопільську подію за посиланням:

https://vinil.agency/events/tayanna-started-on-09-22-2023

Приклад жіночності та сили, магічний голос, якого не вистачало тривалий час, зазвучить містами рідної країни вже зовсім скоро, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Розклад концертів туру “Довгими дорогами”:

22 вересня — Тернопіль 23 вересня — Луцьк

24 вересня — Львів

29 вересня — Чернівці 1 жовтня — Вінниця

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