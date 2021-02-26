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Новини Тернополя 

На приватизацію виставлено Тернопільський центр Держпраці. Без нерухомості, але з автопарком

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На приватизацію виставлено Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці. Підприємство не має у своїй власності жодної нерухомості, проте тут є невеликий автопарк. Про це повідомляє Фонд державного майна.

Серед авто, якими володіє Тернопільський ЕТЦ Держпраці – декілька іномарок (Opel Astra, Renault Logan, Ford Tourneo Custom) та усім добре знайома «Lada». Один із транспортних засобів знаходиться у незадовільному стані, п’ять інших – у задовільному.
Приватизаційний аукціон має відбутися 10 березня, а прийом пропозицій триває до 9 березня.

🔸 Стартова ціна об’єкта приватизації – 3,1 млн грн.

🔸 Місце розташування – м. Тернопіль.

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