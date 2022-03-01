Як переселенцям можна оплачувати в Тернополі за проїзд

У Тернополі функціонує безготівкова оплата за проїзд. Нагадуємо тернополянам та гостям нашого міста про те, що у Тернополі функціонує безготівкова опалата за проїзд.

В тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі м. Тернополя діє виключно електронна форма оплати за проїзд – сплатити за проїзд можна безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, «Соціальною картою тернополянина», неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

Гостей міста, які зараз вимушено оселилися в Тернополі, інформуємо про особливості оплати у громадському тарнспорті Тернополя.

Разовий єдиний квиток. Вартість квитка 10 гривень. Купується за межами транспорту за готівку у терміналах самообслуговування easypay. Пересадка без повторної оплати діє протягом 30 хвилин. Придбати разовий електронний квиток для проїзду у громадському транспорті Тернополя можна у 77-ми терміналах EasyPay

Банківська картка, пристрій з технологією NFC. Вартість проїзду при використанні пристрою 10 гривень. Безконтактні банківські картки, що можуть використовуватись для оплати проїзду зазвичай міститимуть наступний символ безконтактного застосування Після валідації відбувається списання коштів та друкується квиток з інформацією про поїздку. Пересадка без повторної оплати діє протягом 30хвилин

Проїзний квиток тривалого користування «Електронний гаманець», вартість якого 25 грн. При наявності квитка проїзд вартує 9 гривень. Запрограмований у вигляді «електронного гаманця». Поповнюється на довільну суму в грн. Після валідації відбувається списання коштів та друкується квиток з інформацією про поїздку, залишковий баланс. Купується/поповнюється у пунктах продажу та поповнення електронних квитків (ППЕК). Пересадка без повторної оплати діє протягом 30хвилин