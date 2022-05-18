10:40 | 18.05.2022
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Новини Тернополя 

Вартість пального на тернопільських заправках контролює ОВА

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Питання наявності пального та його вартість на заправках області – на контролі Тернопільської обласної військової адміністрації.

Щоденно резерви палива та його ціни на АЗС визначають 19 моніторингових груп.
🚦ТзОВ «Окко Драйв» та ТзОВ «ВВА» повністю забезпечують пальним критичну інфраструктуру. Крім того, ТзОВ «Окко Драйв», при наявності, здійснює роздрібну торгівлю за готівку в межах лімітів.
Розпочато три позапланові перевірки щодо застосування державних регульованих цін. До роботи залучено представників податкової служби та Управління стратегічних розслідувань.

Є інформація щодо неправомірного підвищення цін на пальне на АЗС «Атом». Вона перевіряється Головним управлінням Державної податкової служби у Тернопільській області.

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