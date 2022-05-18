Вартість пального на тернопільських заправках контролює ОВА

Питання наявності пального та його вартість на заправках області – на контролі Тернопільської обласної військової адміністрації.

Щоденно резерви палива та його ціни на АЗС визначають 19 моніторингових груп.

ТзОВ «Окко Драйв» та ТзОВ «ВВА» повністю забезпечують пальним критичну інфраструктуру. Крім того, ТзОВ «Окко Драйв», при наявності, здійснює роздрібну торгівлю за готівку в межах лімітів.

Розпочато три позапланові перевірки щодо застосування державних регульованих цін. До роботи залучено представників податкової служби та Управління стратегічних розслідувань.

Є інформація щодо неправомірного підвищення цін на пальне на АЗС «Атом». Вона перевіряється Головним управлінням Державної податкової служби у Тернопільській області.