«І тільки смерть розлучить нас» — прем’єра у тернопільському драмтеатрі напередодні зимових свят

5 грудня о 19.00 у драматичному театрі на прем’єрі комедії «І тільки смерть розлучить нас» готуйтеся до урагану пристрастей, гарячого, як вогонь, кохання та іскрометного італійського гумору! Справжній любовний трилер, одна з найкращих комедійних прем’єр напередодні зимових свят у Тернополі!

У головних ролях – народні улюбленці: народний артист України Остап Ступка, зірка серіалів «Коли ми вдома», «Слуга народу» і «Родичі» Катерина Кістень, відомий театральний актор і зірка серіалів «Ко мне, Мухтар», «Жіноча інтуїція-2» Костянтин Костишин.

Гостросюжетну комедію у 2 діях за п’єсою знаменитого італійського драматурга Альдо Ніколаї поставив відомий український режисер Валерій Астахов.

Головна героїня Єва – фатальна жінка у повному розумінні цього слова. Розумна, чарівна, жагуча і заповзятлива. Про таку потай мріє кожний чоловік. Бруно пощастило. Він знайомиться з Євою. Але герой ще не підозрює, що його чекає. Ця штучка проведе бідолаху по всіх колах пекла через автомобільну аварію і травматологічну клініку, в’язницю і божевільню. Вона увіллється у життя Бруно до мозку кісток. І все… через ретельно спланований проект убивства. Адже у Єви є законний чоловік – стриманий і мудрий Маріо, і він заважає особистому щастю героїв… План убивства стає досконалішим з кожним днем.