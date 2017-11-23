«І тільки смерть розлучить нас» — прем’єра у тернопільському драмтеатрі напередодні зимових свят
5 грудня о 19.00 у драматичному театрі на прем’єрі комедії «І тільки смерть розлучить нас» готуйтеся до урагану пристрастей, гарячого, як вогонь, кохання та іскрометного італійського гумору! Справжній любовний трилер, одна з найкращих комедійних прем’єр напередодні зимових свят у Тернополі!
У головних ролях – народні улюбленці: народний артист України Остап Ступка, зірка серіалів «Коли ми вдома», «Слуга народу» і «Родичі» Катерина Кістень, відомий театральний актор і зірка серіалів «Ко мне, Мухтар», «Жіноча інтуїція-2» Костянтин Костишин.
Гостросюжетну комедію у 2 діях за п’єсою знаменитого італійського драматурга Альдо Ніколаї поставив відомий український режисер Валерій Астахов.
Головна героїня Єва – фатальна жінка у повному розумінні цього слова. Розумна, чарівна, жагуча і заповзятлива. Про таку потай мріє кожний чоловік. Бруно пощастило. Він знайомиться з Євою. Але герой ще не підозрює, що його чекає. Ця штучка проведе бідолаху по всіх колах пекла через автомобільну аварію і травматологічну клініку, в’язницю і божевільню. Вона увіллється у життя Бруно до мозку кісток. І все… через ретельно спланований проект убивства. Адже у Єви є законний чоловік – стриманий і мудрий Маріо, і він заважає особистому щастю героїв… План убивства стає досконалішим з кожним днем.
Чим закінчиться цей комічний трилер? Обов’язково подивіться 5 грудня в драматичному театрі!
«І тільки смерть розлучить нас» – це не просто комедія! Це тонкий гумор і блискуча гра чудових акторів! Це непередбачуваний сюжет і нестримний регіт глядачів! Це вистава, яку неможливо пропустити! Це геніально!
Автор п’єси, за якою поставлена вистава, італієць Альдо Ніколаї ніколи не розставався з гумором. Невипадково він колись сказав: «Мені ніколи не було нудно, тому що я завжди знав, чим зайняти себе. У мене була і є чарівна іграшка, яка складає мені компанію, – це театр».
Повна вибухового італійського гумору, яскравих костюмів, оригінальних декорацій та дивовижна своїми поворотами подій, комедія прийдеться до душі всім глядачам!
Художній керівник – народний артист України Євген Паперний.
Продюсер – Олег Шпанчук.
Тривалість вистави з 1 антрактом: 2 години 30 хвилин.
Вартість квитків: від 140 грн., їх можна замовити на сайті concert.ua.