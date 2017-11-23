Тернопільським університетам доведеться підтвердити національний статус

Нагадаємо, станом на зараз у Тернополі є три виші зі статусом національного — ТНЕУ (статус присвоєно у 2006 р.), ТНТУ ім. І. Пулюя (із 2009 р.), ТНПУ ім. В. Гнатюка (з 2004 р.). Лише медичний університет має статус державного, хоч уряд ще в червні ц.р. і схвалив проект указу про надання йому статусу національного, Президент досі не підписав документ.

Отримати статус національного – означає не лише підвищити власний престиж, але й одержати цілком матеріальні блага у вигляді збільшеного фінансування з держбюджету, підвищення заробітної платні для працівників установи та певну самостійність у прийнятті рішень.

Вчора Кабінет Міністрів України затвердив порядок і критерії надання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження або позбавлення цього статусу.

“Сьогодні з 208 вузів 115 мають статус національного, тому нам необхідно цією постановою визначити чіткі критерії для надання та позбавлення цього статусу”, – сказала Міністр освіти Лілія Гриневич під час засідання уряду.

Зокрема, уряд встановив, що виші, які отримали статус національного до 2017 року включно, мають його підтвердити.

Зокрема, ті ВНЗ, яким такий статус було надано в 1994-1997 роках, мають його підтвердити в 2018 році,

1998-2000 роках – у 2019 році,

2001-2003 роках – у 2020 році,

2004-2006 роках – в 2021 році,

2007-2009 роках – у 2022 році,

2010-2013 роках – в 2023 році,

2014-2017 роках – в 2024 році.

Отож, тернопільські економічний і педагогічний університети захищатимуть свій статус у 2021-му році, а ТНТУ на рік пізніше.

Підтвердження статусу має відбуватися щосім років і передбачає проведення внутрішнього та зовнішнього аналізу вишу.