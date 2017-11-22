Тернопільщина отримала майже 4 млн гривень з держбюджету на створення будинків сімейного типу

Тернопільщина отримала майже 4 мільйони гривень з державного бюджету на створення будинків сімейного типу. Таким чином реалізовується програма «Україна без сиріт». Її завдання – зменшити кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах.

Кількість сиріт на території області зменшується з кожним роком. Сьогодні на Тернопільщині в інтернатних закладах проживає близько 80 дітей – дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Про те, скільки дітей потребують сім’ї та як допомогти їм, які дії виконуються, аби діти виховувалися завдяки сімейним формам виховання, яка стратегія реформування інтернатних закладів, створення та облаштування будинків сімейного типу у програмі телеканалу ТТБ «Надія є» розповів начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Дрозд.

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