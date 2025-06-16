Ікона, яка плаче: у Буцневі відпуст до унікальної святині

У селі Буцнів Тернопільського району 28–29 червня пройде відпуст до Чудотворної ікони Божої Матері. Про це повідомили у парафії Непорочного зачаття Діви Марії.

З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського владики Теодора Мартинюка, віряни матимуть змогу взяти участь у щорічній прощі до однієї з найшанованіших святинь Поділля — Буцнівської чудотворної ікони.

Ця ікона — копія відомої Ченстоховської (Белзької) Богородиці. Її у 1729 році передав громаді Буцнева староста Матвій Цивінський. А вже 25 січня 1737 року митрополит Атанасій Шептицький офіційно визнав її чудотворною. Особливістю образу є те, що ікона сльозоточива — одна з небагатьох в Україні, яким приписують це явище.

У 2017 році Папа Франциск через Апостольську пенетенціарію надав храму, де зберігається ікона, статус повного відпусту.

Щороку святиню відвідують тисячі паломників. Цьогоріч у програмі богослужінь:

Субота, 28 червня

18:00 — Всенічне бдіння: Велика Вечірня з Литією, Утрення, Час І, Молебень над хворими.

Неділя, 29 червня

11:00 — Акафіст до Буцнівської Богородиці

12:00 — Божественна Літургія, Водосвяття, уділення повного відпусту, благодійна ярмарка на підтримку ЗСУ

Під час богослужінь усі охочі зможуть приступити до Святої Сповіді.