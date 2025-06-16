10:46 | 16.06.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Ансамбль «Сонечко» з Тернополя здобув Гран-Прі на фестивалі в Італії

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , ,

Юні артисти Зразкового аматорського ансамблю танцю «Сонечко» з Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса привезли до Тернополя Гран-Прі з міжнародного фестивалю-конкурсу «La Vie en Rose», що проходив у місті Пезаро, Італія.

У престижному змаганні брали участь майже сорок танцювальних колективів з різних країн Європи. Тернопільський колектив представив два автентичні фольклорні танці – «Польку-фраєрку» та «Данець». Обидва номери захопили глядачів динамічністю, барвистими костюмами та яскравими постановками, що передають традиції Тернопільщини.

Журі високо оцінило виступ ансамблю — саме «Сонечко» отримало найвищу нагороду конкурсу та звання володаря Гран-Прі.

Щирі вітання талановитим танцівникам і керівникам колективу! Бажаємо подальших успіхів та творчого натхнення!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *