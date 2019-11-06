Ще одну маскувальну сітку для захисників сплели учні Чортківського ВПУ

4 листопада волонтерський крам, який незабаром буде доставлено на передову зони ООС, поповнився ще однією маскувальною сіткою.

Фото Максима Огородника

Після проведення в ДНЗ «Чортківське ВПУ» челенджу «Збережи життя солдату» учні та педагоги вказаного навчального закладу не полишили творити добрі справи, а ще з більшим завзяттям продовжили благодіяння. Тож, пройнявшись відповідальністю, всього за лічені дні сплели ще одну маскувальну сітку на зимовий період для наших воїнів, які ціною власного життя під обстрілами ворога захищають наше з вами мирне співіснування.

Фото Максима Огородника

«Патріотизм не вимірюється гучними промовами на зібраннях і вишиванкою на тілі, а саме конкретні справи на благо народу та держави української є свідченням національно-патріотичного духу», – так на власному прикладі вчить своїх підопічних – учнів ДНЗ «Чортківське ВПУ» викладач основ захисту Вітчизни, майор запасу Михайло Чорній.

Фото Максима Огородника

Уже шостий рік загарбницьки кровоточить війна в Україні! Пам’ятаймо щохвилини про тих, хто стримує агресора. Йде зима, ось-ось вдарять морози, і нашим захисникам не будуть зайвими теплі речі (шкарпетки, рукавиці, светри) чи баночка меду, чи гарячий чай з лимоном. А ще – медикаменти, бо в холодних бліндажах і сирих окопах навіть найзагартованіші піддаються застудним захворюванням.

Фото Максима Огородника Фото Максима Огородника

Тож приєднуйтеся до благодійності, адже перемога загалом України над ворогом залежить від кожного з нас.

Джерело: Чортків City