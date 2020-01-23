У Тернополі зупинили навчання у початкових класах ще у трьох школах

22 січня у Тернополі до лікарів з діагнозом грип і ГРВІ звернулося менше пацієнтів, ніж у попередні дні: 110 дорослих і 216 дітей.

🔷 Госпіталізували з таким діагнозом п’ятеро дорослих і двоє дітей. У стаціонарах медзакладів міста лікують 52 пацієнтів з діагнозом пневмонія (з них 17 дітей).

🔷 Тимчасово навчання зупинили у трьох початкових класах: у школах №11, 17 і в Класичній гімназії. Оперативний штаб продовжує моніторити ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

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