12:32 | 23.01.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зупинили навчання у початкових класах ще у трьох школах

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22 січня у Тернополі до лікарів з діагнозом грип і ГРВІ звернулося менше пацієнтів, ніж у попередні дні: 110 дорослих і 216 дітей.
🔷 Госпіталізували з таким діагнозом п’ятеро дорослих і двоє дітей. У стаціонарах медзакладів міста лікують 52 пацієнтів з діагнозом пневмонія (з них 17 дітей).
🔷 Тимчасово навчання зупинили у трьох початкових класах: у школах №11, 17 і в Класичній гімназії. Оперативний штаб продовжує моніторити ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

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