Болить живіт? Зверніться до гастроентеролога!

Останнім часом багато людей звертаються до лікаря гастроентеролога за консультаціями, так як зараз є багато причин виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту: неправильне та незбалансоване харчування, екологія, стреси, відсутність занять спортом, спадковість, алкогольна та нікотинова залежність.

Насправді, причини подібних нездужань різноманітні і більшість з них характерні для кожного з нас. Досить подивитися на вміст нашого холодильника: неякісні та шкідливі фаст-фуди, солодка газована вода, смажене м’ясо і гострі соуси. У поєднанні з швидкими перекусами, відмовою від занять спортом і надмірним вживанням спиртних напоїв значні проблеми в роботі травних органів виникають частіше, ніж варто було б.

Якщо у вас періодично або постійно болить живіт, мучать запори вранці і ввечері, ви відчуваєте постійну тяжкість в шлунку після кожного прийому їжі – вам треба негайно звернутися до лікаря гастроентеролога. Також розповсюдженими симптомами, які не повинні пройти повз вашу увагу, є здуття живота, поява печії, нудота, відрижка, відчуття неприємного кислого або металевого присмаку в роті, гіркоти, поява відчуття тяжкості і дискомфорту після прийому їжі, зниження апетиту, блювота і розлад шлунку, виникнення запаморочення та слабкість. Такі проблеми зі здоров’ям сигналізують про розвиток захворювань шлунково-кишкового тракту і можуть виникнути у жінок і чоловіків в будь-якому віці.

У роботі системи травлення беруть участь шлунок, печінка, підшлункова залоза, кишечник, слинні залози, стравохід, селезінка. Травна система працює і розвивається з максимальним навантаженням протягом всього життя людини. З її допомогою відбувається забезпечення енергією всіх органів організму. Від здоров`я і правильного функціонування системи травлення залежить здоров`я людини в цілому. Займається діагностикою та лікуванням захворювань органів травної системи лікар-гастроентеролог. Консультація гастроентеролога необхідна у випадках виникнення болю або інших дискомфортних відчуттів в області верхньої частини живота і підребер’ї.





Чим займається лікар гастроентеролог?

Кваліфікований лікар-гастроентеролог — дуже потрібний у наш час фахівець в медичній справі. Після огляду хворого, ознайомлення з його історією хвороби, проведення необхідних діагностичних обстежень (УЗД органів черевної порожнини, МТР черевної порожнини і печінки, і ін.) та аналізів, лікар встановлює діагноз і призначає необхідне лікування.

Залежно від природи і тяжкості захворювання, лікування може бути консервативним (медикаментозним) або хірургічним. Важливу роль при проведенні лікування грає дотримання хворою людиною дієти, правильного режиму харчування і ретельного виконання рекомендацій лікаря.

Успішне одужання можливе тільки при своєчасному зверненні за консультацією до лікаря-гастроентеролога при перших проявах нездужання, тому обов’язково телефонуйте при потребі (068) 752 52 52!

Будьте уважні до свого здоров’я!





