Павло Вишебаба завітає у Тернопіль

Український поет, музикант і громадський активіст, його відео-поезії набирають мільйони переглядів у соцмережах, його вірші читають у прайм-тайм на центральних телеканалах, їх кладуть на музику та озвучують на проукраїнських мітингах по всьому світу різними мовами.



Тексти книги Павла Вишебаби «Тільки не пиши мені про війну» стали літературним літописом почуттів багатьох українців у режимі онлайн. 3 березня Павло завітає у Тернопіль з виступом.

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