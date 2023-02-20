Поліцейські впіймали злодійку

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники відділення поліції № 2 жительці одного із місцевих сіл 1985 року народження. Міру покарання підозрюваній обере суд.

На лінію «102» надійшло звернення від керуючого магазину. Чоловік попросив притягнути до відповідальності незнайомку, яка вчинила злочин. Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка привласнила чималу кількість товару, яку непомітно пронесла повз каси.

У ході розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисниці. Підозрювана у скоєному зізналася.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.