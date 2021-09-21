Рекордних 90 команд виступатимуть у Дитячо-юнацькій футбольній лізі Тернопільщини

20 вересня стартувала Дитячо-юнацька футбольна ліга Тернопільської області сезону 2021-2022 рр. Цьогоріч на старт виходить рекордна кількість команд – 90. Команди змагають у чотирьох віковий групах та двох лігах.

У вищій лізі U-17 змагаються 10 колективів, юнаки у категорії U-15 поділені на дві ліги, у вищій змагається 8 команд, а у першій – 14 колективів, які теж розділені на дві групи «А» і «Б». Решту 48 команд двох вікових груп (U-11 і U-13) виступатимуть у Регіональних центрах. 25 вересня ігри у відбудуться у чотирьох Регіональних центрах: Скалаті, Збаражі, Гусятині та Підгайцях.

Першими сезон розпочали футболісти вищої ліги (U-15). Подаємо результати зіграних матчів:

ДЮСШ (Козова) – ДЮСШ (Гусятин) – 10:0 ДЮСШ (Бережани) – ДЮФК «Нива» (Тернопіль) – 7:2 ДЮСШ ФА «Тернопіль» – ДЮСШ (Скалат) – 7:0 «Чемпіон» (Тернопіль) – ДЮСШ ФА «Тернопіль-2» – 1:1

Вища ліга U-15. Турнірна таблиця. 1 тур

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 ДЮСШ Козова 1 1 0 0 10:0 3 2 ДЮСШ ФА «Тернопіль» 1 1 0 0 7:0 3 3 ДЮСШ Бережани 1 1 0 0 7:2 3 4 ДЮСШ ФА «Тернопіль-2» 1 0 1 0 1:1 1 5 «Чемпіон» Тернопіль 1 0 1 0 1:1 1 6 ДЮФК «Нива» Тернопіль 1 0 0 1 2:7 0 7 ДЮСШ Скалат 1 0 0 1 0:7 0 8 ДЮСШ Гусятин 1 0 0 1 0:10 0

Склад учасників Дитячо-юнацька футбольна ліга Тернопільської області сезону 2021-2022 рр.

Вища ліга U-17

1) ДЮСШ Бережани

2) ДЮСШ Борщів

3) ДЮСШ Великі Дедеркали

4) ДЮСШ ФА «Тернопіль»

5) ДЮСШ Заліщики

6) ДЮФК «Нива» Тернопіль

7) ДЮСШ Скалат

8) ПБТС Почаїв

9) ДЮСШ Чортків

10) «Чемпіон» Тернопіль

Вища ліга U-15

1) ДЮСШ Козова

2) ДЮСШ ФА «Тернопіль»

3) ДЮСШ ФА «Тернопіль-2»

4) ДЮФК «Нива» Тернопіль

5) ДЮСШ Бережани

6) «Чемпіон» Тернопіль

7) ДЮСШ Скалат

8) ДЮСШ Гусятин

Перша ліга U-15 група «А»

1) ДЮСШ Зборів

2) ФК «Ренів» Залозецька ОТГ

3) ПБТС Почаїв

4) «Чемпіон» Чернихівецька ОТГ

5) ДЮСШ Шумськ

6) ДЮСШ Збараж

7) «Чемпіон» Озернянська ОТГ

Перша ліга U-15 група «Б»

1) ДЮСШ Підволочиськ

2) ФК «Микулин» Микулинецька ОТГ

3) Теребовлянська ОТГ

4) Великогаївська ОТГ

5) Білобожницька ОТГ

6) ФК «Дем’янчука» Тернопіль

7) ДЮФК «Трибухівці»