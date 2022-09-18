17:03 | 18.09.2022
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Афіша Тернополя 

Сьогодні у Тернополі Крихітка

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Днями київський гурт Крихітка (солістка – відома Каша Сальцова) потішив слухачів новою композицією – «Я п’ю цей вечір до кінця», а вже цієї неділі готується виконати її наживо для тернопільської публіки.

18 вересня о 19:00 музичний колектив вийде на сцену креативного кластеру Nа пошті, щоб нагадати про себе після довгої перерви у виступах в нашому місті та зібрати кошти для ЗСУ.

Афішу цього концерту «Крихітки» створив штучнийінтелект, коли ввели кілька слів, які відчувають заразукраїнці: тривога, надія, страх, сміливість, виклик, очікування.

–          Ми давно не бачились з Тернополем, і вирішилине гаяти часу та приїхати не чекаючи великого туру, адже у війну кожна зустріч зсвоїминабуваєзначення. Нам є про що поспівати разом і мичекаємо цього з нетерпінням, – кажуть музиканти.

Концерт відбудеться в укритті, кількість місць обмежена. Квиткиsecure.wayforpay.com/payment/krykhitka

 

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