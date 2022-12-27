Святкування не буде, зберігається комендантська година, – у Тернополі скоротять кількість громадського транспорту на Новий Рік

31 грудня тернополянам не варто покладати особливих надій на громадський транспорт. Особливо тим, хто планує добиратися додому чи на зустріч у пізній час.

“Святкування не буде, зберігається комендантська година, тому громадський транспорт курсуватиме як у звичайний день. Зважаючи, що новоріччя припадає на вихідні, громадський транспорт ходитиме в режимі вихідного дня. У вихідні ми випускаємо на маршрути на 30% менше транспорту, оскільки зменшується пасажиропотік. Зараз це також важливо, адже це і економія пального, і економія електроенергії», – сказав міський голова Тернополя Сергій Надал в радіоефірі.

Він також нагадав, що у місті зберігається заборона на використання піротехнічних засобів. Хоча, слід зазначити, цією забороною за весь час її існування, у Тернополі відверто нехтують. Вочевидь, через бездіяльність муніципальної інспекції, а також поліції. Адже жодних резонансних покарань за використання піротехніки у Тернополі за останні роки так і не було.

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