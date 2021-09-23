Ярослав Буяк помер у лікарні

Повідомлення про зникнення 57-річного тернопільського журналіста надійшло в поліцію 1 серпня. Чоловік пішов з дому і не виходив на зв’язок. Про це повідомляє Досьє 102.

Працівники поліції встановили, що він перебував на стаціонарному лікуванні в місцевій лікарні і там помер. Тіло чоловіка з 30 серпня знаходилося в лікарняному морзі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно статті 115 КК України з позначкою «безвісти відсутній. Триває розслідування.