У Тернопільській ОТГ горіла лікарня, яка ще не встигла запрацювати
28 листопада 2019 року о 19:47 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на покрівлі недіючого відділення Тернопільської міської комунальної лікарні №3, що в с. Малашівці Зборівського району. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.
Прибувши на місце події та провівши розвідку, рятувальники встановили, що горить утеплювач на покрівлі одноповерхової будівлі.
На гасіння пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.
Пожежу локалізовано о 21:24 , а о 22:05 повністю погашено.
Внаслідок пожежі знищено: утеплювач на площі 100 м. кв.
Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється