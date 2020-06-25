Вже за декілька днів місто сколихне вибухова подія! Час купувати останні квитки, запрошувати коханих та рідних.

Проспівати улюблені рядки разом з Сергієм, зробити фото, насолодитись піснями «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» вживу. Все це та набагато більше чекає на вас!

Не забувайте взяти з собою засоби індивідуального захисту: маски, антисептики. Також з собою можна брати їжу та напої, теплий плед (якщо ввечері стане прохолодніше).

Нагадуємо, що в одному авто може одночасно знаходитись 2 дорослих та 2 дітей до 15 років. Ціна квитка за авто, а не за людину! (При потребі, за кожного додаткового дорослого в авто доплата – 400 грн).

Класно відпочити на концерті під відкритим літнім небом було б неможливо без найкрутіших партнерів: Novellina, Spritz&Roll, Opti, ТМ «Ласунка», CHIKOS, ТМ «Руна».

Місце зустрічі: міський аеропорт

Дата та час: 28 червня, 19:00



Тут можна купити квитки без комісії: https://igogo.com.ua/ru/events/ukbez-obmezen-bezpecnij-avto-koncert-ternopilrubez-obmezen-bezpecnij-avto-koncert-ternopil

Посилання на подію у ФБ: https://www.facebook.com/events/720267902055125/

ТИ МАЄШ БУТИ ТАМ!

Скоро побачимось!