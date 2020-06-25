Три райони Тернопільської області перебувають під загрозою підтоплень (фото)

В зону ризику потрапили Монастирищина, Заліщицький реґіон та Бучаччина, – повідомляють у поліції області.

За словами Володимира Дудина, начальника Монастириського відділення поліції, на території села Устя-Зелене знаходиться дві дамби, які стримують річки Горожанку та Дністер. 24 червня, в результаті повені, дамба зі сторони Дністра не витримала потоку води та прорвалася. Як результат – підтоплені поля.

Через підняття рівня води у Дністрі затопило шість житлових будинків, господарських приміщень та 13 гектарів полів у селі Вістря. В селищі Коропець від стихії постраждало 34 будівлі.

Боротися із стихією допомагають Монастириським поліцейським і правоохоронці Бучаччини та Теребовлянщини. Вони разом з рятувальниками допомагали евакуйовувати старших людей, а також родини тих, хто найбільше постраждав від паводку. Люди, як правило, переселялися до родичів та друзів, хоча на території району виділили приміщення для відселення.

В ніч з 24 на 25 червня вода підтопила частково і село Устечко в Заліщицькому районі, яке межує з Франківщиною. Василь Бурик, начальник Заліщицького відділення поліції каже, рівень води сьогодні сягає 820 сантиметрів. Частково уже затопленні городи, але ще 30 сантиметрів – і кількість підтоплених полів, що знаходяться в низині, може зрости. При погіршенні погоди рятувальники очікують підняття рівня води до одного метра.

Правоохоронці спільно з працівниками ДСНС та органами місцевого самоврядування проводять профілактичну роботу з населенням: інформують про стан підтоплення, охороняють громадський порядок, забезпечують безпеку на дорогах.

На щастя не дійшла вода до помешкань жителів Бучаччини, хоча рівень води там піднявся в річці до двох метрів. Постраждали від повені лише городи.

Оцінюватимуть збитки людей спеціально створені комісії. Вони приступлять до роботи лише після того, як відійде вода і припиняться дощі.