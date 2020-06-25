На COVID перевірили майже тисячу працівників освіти Тернопільщини, які будуть залучені до проведення ЗНО-2020: у 5 осіб вірус виявлено
Лабораторіями ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” протягом 23-24 червня 2020 року проведено тестування методом ПЛР на виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 у 981 працівника освіти Тернопільщини, які будуть залучені до проведення ЗНО-2020.
За результатами лабораторних досліджень у 5 осіб виявлено COVID-19, всі мешканці м. Тернопіль.
Всього заплановано обстежити 1435 працівників освіти, а саме:
– м. Тернопіль – заплановано – 586, обстежено – 430
– Бережанський район – заплановано – 60, обстежено – 50
– Борщівський район – заплановано – 46, обстежено – 46
– Бучацький район – заплановано – 50, обстежено – 46
– Гусятинський район – заплановано – 78, обстежено – 53
– Збаразький район – заплановано – 34, обстежено – 32
– Зборівський район – заплановано – 86, обстежено методом ІФА – 59
– Заліщицький район – заплановано – 92, обстежено – 0 (початок ЗНО 30.06.20)
– Кременецький район – заплановано – 140, обстежено – 95
– Лановецький район – заплановано – 35, обстежено – 34
– Підволочиський район – заплановано – 24, обстежено – 10
– Монастириський район – заплановано – 32, обстежено – 32
– Теребовлянський район – заплановано – 46, обстежено – 36
– Чортківський район – заплановано – 73, обстежено – 68
– Шумський район – заплановано – 53, обстежено – 49