На COVID перевірили майже тисячу працівників освіти Тернопільщини, які будуть залучені до проведення ЗНО-2020: у 5 осіб вірус виявлено

Лабораторіями ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” протягом 23-24 червня 2020 року проведено тестування методом ПЛР на виявлення коронавірусної хвороби COVID-19 у 981 працівника освіти Тернопільщини, які будуть залучені до проведення ЗНО-2020.

За результатами лабораторних досліджень у 5 осіб виявлено COVID-19, всі мешканці м. Тернопіль.

Всього заплановано обстежити 1435 працівників освіти, а саме:

– м. Тернопіль – заплановано – 586, обстежено – 430

– Бережанський район – заплановано – 60, обстежено – 50

– Борщівський район – заплановано – 46, обстежено – 46

– Бучацький район – заплановано – 50, обстежено – 46

– Гусятинський район – заплановано – 78, обстежено – 53

– Збаразький район – заплановано – 34, обстежено – 32

– Зборівський район – заплановано – 86, обстежено методом ІФА – 59

– Заліщицький район – заплановано – 92, обстежено – 0 (початок ЗНО 30.06.20)

– Кременецький район – заплановано – 140, обстежено – 95

– Лановецький район – заплановано – 35, обстежено – 34

– Підволочиський район – заплановано – 24, обстежено – 10

– Монастириський район – заплановано – 32, обстежено – 32

– Теребовлянський район – заплановано – 46, обстежено – 36

– Чортківський район – заплановано – 73, обстежено – 68

– Шумський район – заплановано – 53, обстежено – 49