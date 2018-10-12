За Орвеллом: для чого тернопільській владі багато телевізорів

Тернопільська мерія купила телевізор за 149 тисяч. Про це йдеться у тендерній документації на сайті «Прозоро. Закупівлі». Відеомонітор встановлять замість інформаційного стенда поруч міськради, на вул. Листопадовій, – пише Терміново.

По новенькій техніці планують показувати програму «Міська рада інформує», яку тернополяни щодня бачать у громадському транспорті міста. Також на інтерактивному екрані транслюватимуть засідання сесії мерії.

Перемогла на тендері ФОП «Басараб Ірина Євгенівна». Жінка запропонувала мерії облаштувати телевізор на тисячу дешевше – за 149 тисяч гривень. У вартість комплекту входять роботи по монтажу, налаштуванню та навчанню персоналу.