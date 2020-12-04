Св. Миколаї влаштують забіг центром Тернополя

Прийшла зима, а разом з нею і передчуття свята. У вікнах домівок запалюються новорічні вогні і всі ми з нетерпінням очікуємо чогось казкового. Та найбільше зимових свят чекають діти, адже для них це пора листів до Святого Миколая, це час для омріяних подарунків.

Звичайно Святий Миколай приходить до кожного, але він не може подарувати дитині усе, що потрібно їй протягом цілого року, а це ж і одяг, і іграшки, і шкільне приладдя, і ще багато-багато всього. Тоді на допомогу приходять люблячі рідні, які додають до подарунків Миколая і свої. Та не всі діти ростуть в сім’ях, що мають змогу подарувати дітям все, що їм так потрібно, а є дітки, у яких і зовсім нікого немає. Саме заради таких дітей в Тернополі вже 16 рік поспіль проводиться благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». Завдяки цій ініціативі щорічно діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також діти-сироти отримують подарунки, а разом з ними відчуття свята та піклування.

Цього року біговий клуб Тернополя «Ternopil Running Club» отримав можливість долучитися до цієї акції і запрошує всіх небайдужих взяти участь в Благодійному забігу помічників Св. Миколая. Учасники заходу пробіжать 1 км центром міста. Така дистанція вибрана для того, щоб до акції могли долучитися не лише спортсмени, а і всі охочі.

Реєстраційний внесок для участі в забігу 150 грн (якщо Ви почуваєтеся впевнено в фінансовому плані, можете переказати більшу суму або долучитися до інших акцій ініціативи «Миколай про тебе не забуде»). Кошти, які будуть зібрані в рамках забігу, будуть витрачені на купівлю іграшок для потребуючих дітей.

Для того, щоб зареєструватися на забіг, перейдіть за посиланням:

https://docs.google.com/…/1fminf…/edit.