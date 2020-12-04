Які комунальні підприємства отримали цьогоріч 120 мільйонів з бюджету Тернополя, щоб не збанкрутувати?

Кілька цікавих цифр та інформація з останньої сесії Тернопільської міської ради 27 листопада від депутата міської ради від “Сили людей” Івана Сороколіта.

БЮДЖЕТ

За 9 місяців фактична витратна частина бюджету відстає від плану орієнтовно:

67 млн.грн. – по освіті

26 млн.грн. – ЖКГ

125 млн.грн. – всього по загальному фонду

176 млн.грн. – всього по спеціальному фонду

301 млн.грн. – разом по загальному і спец.фонду

ПАЛАЦ СПОРТУ на просп.Злуки, 3а

27,75 млн.грн. – таку суму буде загалом витрачено на будівництво “Палацу спорту” на території колишньго стадіону “Текстильника” у 2020-му році.

ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

68,57 млн.грн. – така сума загальних фінансових дотацій з міського бюджету на підтримку комунального підприємства “Тернопільміськтеплокомуненерго” у 2020 р., в порівнянні 33 млн.грн. у 2019 р.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

873 млн.грн. – всього буде витрачено на ремонти та утримання житлово-комунальної сфери міста у виборчому 2020-му році в порівнянні з 464 млн.грн. у 2019-му році (згідно внесених змін до Програми реформування і розвитку ЖКГ Тернополя).

84 млн.грн. – на утримання (прибирання) і поточний ремонт вулиць у 2020 р., в порівнянні з 60 млн.грн. в 2019 р.

ТРАНСПОРТ

60,5 млн.грн. – фінансова підтримка (дотація) КП “Тернопільелектротранс” в порівнянні з 19 млн.грн. і 20 млн.грн. у 2018 і 2019 роках.

ЗЕМЛЯ Кілька “гаражних” земельних схем та афер з ділянками “під садівництво”.