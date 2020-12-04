335 підтверджень інфікування та дві смерті від COVID-19. Офіційна інформація за 4 грудня

335 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 04 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 2 (чоловік 62 р. Гусятинський район м. Копичинці, чоловік 80 р. Козівський район с. Геленки).

одужало – 308 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 1219

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 29008 осіб;

одужало – 22981 особа;

летальних випадків – 390 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7700 (5906 одужало, 89 летальних, 1705 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1510 (1159 одужало, 14 летальних, 337 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1369 (1147 одужало, 21 летальних, 201 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1138 (1010 одужало, 17 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1477 (1086 одужало, 22 летальних, 369 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1294 (1075 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 193 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1326 (1047 одужало, 19 летальних, 260 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 659 (578 одужало, 9 летальних, 72 продовжують хворіти);

– Козівський район – 839 (661 одужало, 6 летальних, 172 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1661 (1370 одужало, 27 летальних, 264 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 749 (600 одужало, 2 летальних, 147 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1091 (944 одужало, 22 летальних, 125 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1139 (780 одужало, 10 летальних, 349 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 411 (357 одужало, 3 летальних, 51 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1207 (973 одужало, 25 летальних, 209 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2401 (1783 одужало, 27 летальних, 591 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2128 (1695 одужало, 30 летальних, 403 продовжують хворіти);

– Шумський район – 909 (810 одужало, 20 летальних, 79 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (87 осіб)

Бережанський район (22 особи):

• м. Бережани – 17

• с. Потутори – 1

• с. Вербів – 1

• с. Сков’ятин – 1

• с. Урмань – 1

• с. Комарівка – 1

Борщівський район (13 осіб):

• с. Іванків – 5

• с. Пилипче – 1

• с. Збручанське – 1

• смт Скала-Подільська – 3

• с. Кривче – 1

• с. Ланівці – 1

• с. Пилатківці – 1

Бучацький район (3 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Старі Петликівці – 1

• с. Порохова – 1

Гусятинський район (12 осіб):

• смт Гусятин – 1

• с. Яблунів – 2

• с. Оленівка – 4

• с. Сухостав – 1

• смт Гримайлів – 1

• м. Копичинці – 3

Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Поділля – 1

• с. Синьків – 2

Збаразький район (32 особи):

• м. Збараж – 10

• с. Раковець – 5

• с. Романове Село – 5

• с. Киданці – 2

• с. Доброводи – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Старий Вишнівець – 1

• м. Вишнівець – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Бутин – 1

• с. Дзвиняча – 2

• с. Великий Кунинець – 1

• с. Кинахівці – 1

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Красне – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Озерна – 1

• с. Кобзарівка – 1

Козівський район (9 осіб):

• смт Козова – 4

• смт Козлів – 2

• с. Ценів – 1

• с. Покропивна – 1

• с. Городище – 1

Кременецький район (20 осіб):

• м. Кременець – 7

• м. Почаїв – 1

• с. Куликів – 1

• с. Комарин – 1

• с. Білокриниця – 3

• с. Великі Млинівці – 2

• с. Устечко – 2

• с. Рудка – 1

• с. Підлісці – 2

️Лановецький район (21 особа):

• м. Ланівці – 2

• с. Печірна – 3

• с. Гриньки – 2

• с. Козачки – 1

• с. Юськівці – 1

• с. Коростова – 1

• с. Борсуки – 1

• с. Великі Куськівці – 2

• с. Москалівка – 1

• с. Білозірка – 2

• с. Лопушне – 3

• с. Велика Білка – 1

• с. Борщівка – 1

Монастириський район (5 осіб):

• сел. Коропець – 2

• с. Коржова – 1

• с. Високе – 1

• с. Горожанка – 1

Підволочиський район (21 особа):

• смт Підволочиськ – 7

• м. Скалат – 3

• с. Хоптянка – 1

• с. Скорики – 1

• с. Шельпаки – 2

• с. Медин – 1

• с. Росохуватець – 1

• с. Клебанівка – 1

• с. Богданівка – 2

• с. Чернилівка – 1

• с. Староміщина – 1

Підгаєцький район (9 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Старе Місто – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Заставче – 2

• с. Мирне – 2

• с. Литвинів – 1

Теребовлянський район (14 осіб):

• м. Теребовля – 6

• смт Дружба – 1

• с. Іванівка – 2

• с. Соколів – 1

• с. Дарахів – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Сороцьке – 1

• с. Ладичин – 1

Тернопільський район (33 особи):

• смт Велика Березовиця – 7

• с. Смиківці – 2

• с. Байківці – 2

• с. Великі Гаї – 7

• с. Прошова – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Скоморохи – 1

• с. Буцнів – 2

• с. Петриків – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Романівка – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Велика Лука – 2

Чортківський район (16 осіб):

• м. Чортків – 11

• с. Білий Потік – 1

• с. Джурин – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Угринів – 2

Шумський район (8 осіб): • с. Великі Дедеркали – 1 • м. Шумськ – 1 • с. Великі Загайці – 2 • с. Новостав – 1 • с. Кути – 2 • с. Сураж – 1