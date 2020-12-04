335 підтверджень інфікування та дві смерті від COVID-19. Офіційна інформація за 4 грудня
335 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 04 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 62 р. Гусятинський район м. Копичинці, чоловік 80 р. Козівський район с. Геленки).
одужало – 308 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1219
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 29008 осіб;
одужало – 22981 особа;
летальних випадків – 390 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7700 (5906 одужало, 89 летальних, 1705 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1510 (1159 одужало, 14 летальних, 337 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1369 (1147 одужало, 21 летальних, 201 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1138 (1010 одужало, 17 летальних, 111 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1477 (1086 одужало, 22 летальних, 369 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1294 (1075 одужало, 26 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 193 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1326 (1047 одужало, 19 летальних, 260 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 659 (578 одужало, 9 летальних, 72 продовжують хворіти);
– Козівський район – 839 (661 одужало, 6 летальних, 172 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1661 (1370 одужало, 27 летальних, 264 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 749 (600 одужало, 2 летальних, 147 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1091 (944 одужало, 22 летальних, 125 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1139 (780 одужало, 10 летальних, 349 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 411 (357 одужало, 3 летальних, 51 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1207 (973 одужало, 25 летальних, 209 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2401 (1783 одужало, 27 летальних, 591 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2128 (1695 одужало, 30 летальних, 403 продовжують хворіти);
– Шумський район – 909 (810 одужало, 20 летальних, 79 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (87 осіб)
Бережанський район (22 особи):
• м. Бережани – 17
• с. Потутори – 1
• с. Вербів – 1
• с. Сков’ятин – 1
• с. Урмань – 1
• с. Комарівка – 1
Борщівський район (13 осіб):
• с. Іванків – 5
• с. Пилипче – 1
• с. Збручанське – 1
• смт Скала-Подільська – 3
• с. Кривче – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Пилатківці – 1
Бучацький район (3 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Старі Петликівці – 1
• с. Порохова – 1
Гусятинський район (12 осіб):
• смт Гусятин – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Оленівка – 4
• с. Сухостав – 1
• смт Гримайлів – 1
• м. Копичинці – 3
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Поділля – 1
• с. Синьків – 2
Збаразький район (32 особи):
• м. Збараж – 10
• с. Раковець – 5
• с. Романове Село – 5
• с. Киданці – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
• м. Вишнівець – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Бутин – 1
• с. Дзвиняча – 2
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Кинахівці – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Красне – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Озерна – 1
• с. Кобзарівка – 1
Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 4
• смт Козлів – 2
• с. Ценів – 1
• с. Покропивна – 1
• с. Городище – 1
Кременецький район (20 осіб):
• м. Кременець – 7
• м. Почаїв – 1
• с. Куликів – 1
• с. Комарин – 1
• с. Білокриниця – 3
• с. Великі Млинівці – 2
• с. Устечко – 2
• с. Рудка – 1
• с. Підлісці – 2
️Лановецький район (21 особа):
• м. Ланівці – 2
• с. Печірна – 3
• с. Гриньки – 2
• с. Козачки – 1
• с. Юськівці – 1
• с. Коростова – 1
• с. Борсуки – 1
• с. Великі Куськівці – 2
• с. Москалівка – 1
• с. Білозірка – 2
• с. Лопушне – 3
• с. Велика Білка – 1
• с. Борщівка – 1
Монастириський район (5 осіб):
• сел. Коропець – 2
• с. Коржова – 1
• с. Високе – 1
• с. Горожанка – 1
Підволочиський район (21 особа):
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 3
• с. Хоптянка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Шельпаки – 2
• с. Медин – 1
• с. Росохуватець – 1
• с. Клебанівка – 1
• с. Богданівка – 2
• с. Чернилівка – 1
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (9 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Старе Місто – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Заставче – 2
• с. Мирне – 2
• с. Литвинів – 1
Теребовлянський район (14 осіб):
• м. Теребовля – 6
• смт Дружба – 1
• с. Іванівка – 2
• с. Соколів – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Сороцьке – 1
• с. Ладичин – 1
Тернопільський район (33 особи):
• смт Велика Березовиця – 7
• с. Смиківці – 2
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 7
• с. Прошова – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Скоморохи – 1
• с. Буцнів – 2
• с. Петриків – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Романівка – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Велика Лука – 2
️Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 11
• с. Білий Потік – 1
• с. Джурин – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Угринів – 2
Шумський район (8 осіб):
• с. Великі Дедеркали – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Великі Загайці – 2
• с. Новостав – 1
• с. Кути – 2
• с. Сураж – 1