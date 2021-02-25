Святослав Вакарчук незабаром приїде у Тернопіль з новим музичним проектом “ОРАНЖЕРЕЯ”

27 березня, Тернопіль, виступ нового музичного проекту Святослава Вакарчука “ОРАНЖЕРЕЯ” і найтепліший концерт цієї весни!

Проект “Оранжерея” народився восени 2020-го року.

Святослав Вакарчук: “Активно працюючи в студії над новими піснями Океану Ельзи, я подумав: а чому б, поки ми готуємо новий альбом та великий тур ОЕ, не зробити окремий музичний проект і показати вам ці пісні так, як ми грали б їх не на великому стадіоні, а у колі своїх друзів, на затишному концерті? Так і народилась ідея “Оранжереї”.

В листопаді 2020-го відбулась прем’єра першої пісні під назвою “Знову” – https://www.youtube.com/watch?v=pbyjMLUn6go

До програми концертів увійдуть, як пісні проекту “Оранжерея”, так і незвичні, «домашні» версії пісень Океану та інших відомих композицій, які ви знаєте давно, але такими ще не чули.

Безумовно, під час виступів буде дотримано усіх необхідних правил безпеки, соціальної дистанції, інших вимог. Приходьте! Це будуть ті концерти, на яких всі – як давні друзі, і де тепло, радісно і затишно усім.