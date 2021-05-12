Талановитих дітей Тернопільщини запрошують на навчання у Мистецькій школі

Мистецька школа Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької з 15 травня розпочинає набір дітей, які мають навики гри на інструментах чи хочуть навчитися грати на фортепіано, скрипці, бандурі, гітарі, акордеоні, духових та ударних інструментах, оволодіти класичним або естрадним вокалом. Навчання розпочнеться 1 вересня 2021 року.

Прослуховування для зарахування до Мистецької школи відбуватимуться щосуботи з 15 травня до 3 липня включно з 10.00 до 12.00 за адресою – Тернопіль, вул.Паращука,4 (головний корпус Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької).

Телефони для попереднього запису – (0322)52 40 04 або 067 860 88 76.