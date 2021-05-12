У село на Тернопільщині приїдуть паломники з усієї країни

Преподобний Амфілохій Почаївський — великий святий українського народу, який назавжди у віках прославив наш Тернопільський край. Це він за життя зцілював душі та тіла тисяч людей. Це він у своїй маленькій капличці на цвинтарі приймав щодня до п’ятиста хворих і знедолених. Це він сам про себе говорив: «Знаю, хто до мене йде, що у нього болить й скільки йому жити». І це він своїми гарячими молитвами до Бога та добрим батьківським благословенням обіймав нашу землю у найважчі її часи.

Кілька разів на рік у село Мала Іловиця, на місце народження та служіння святого, з’їжджаються паломники з усієї України, щоб помолитися місцевим святиням і відвідати храм, спорудження якого через десятиліття передбачив святий чудотворець і лікар. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Й цього року 12 травня на батьківщині святого – в селі Малій Іловиці Шумського району – відбудеться богослужіння у день річниці канонізації преподобного Амфілохія Почаївського. Початок о 10-й годині.

Паломників просять дотримуватися карантинних вимог.