Театральна прем’єра у Тернополі — моновистава “Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER”

14 лютого у Тернополі покажуть моновиставу “Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER” за п’єсою одного з найуспішніших американських сімейних психологів Роба Беккера.

Гучна бродвейська постановка Stand-Up комедії зазвучить українською мовою саме у Тернополі в Тернопільській Філармонії.

“Ох вже ці жінки!” Як часто Ви чуєте цю фразу з вуст роздратованого чоловіка? “Ці чоловіки нічого не розуміють!” – нерідко скаржаться один одному подруги.

Відверта розмова про жінок і не тільки …

Те, що чоловіки і жінки – істоти з різних планет – доконаний факт! Але як їм навчитися гармонійно існувати на Землі? Як вирішити це одвічний конфлікт боротьби жіночого і чоловічого начал?Чого хоче жінка? Про що мовчать чоловіки? Відповіді на ці та інші питання – спробує дати один з найталановитіших акторів сучасності Олексій Гнатковський під час інсценування комедії в форматі стенд-апу “Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER”.

Stand-Up комедія Роба Беккера, яка по праву стала володаркою премії Oliver Awards і протягом 23 років захоплювала мільйонів глядачів в близько 50 країнах світу, не тільки не втратила своєї актуальності і популярності, а й до сих пір продовжує збирати фанів і на цей раз в Україні.

Вибір жанру стенд-апу для отримання всієї “гостроти” проблеми і “безвиході” ситуації – дуже символічний, адже головний і єдиний персонаж в ній – особа, намагається збалансувати шальки терезів між світом чоловіків і простором жінок, зобразивши конкретні життєві колізії саме такими, які вони є, без прикрас.

Тонкий іскрометний гумор, майстерна гра актора, акцент на глибокі психологічні проблеми – це далеко не повний перелік того, на чому базується уявлення.

Харизматичний мрійник Олексій Гнатковський знає, “Про що мовчать чоловіки”, і радісно розповість про це львів’янам.

“Основним завданням чоловіка є закохати в себе жінку”, – переконаний актор і додає, що, крім душевного тепла, світла і натхнення, люди більше потребують любові. За словами Олексія Гнатковського саме любов є тією потужною силою, яка здатна перемогти все. Адже “Все, що є в цьому світі, створене з любов’ю!» – резюмує він.

Квитки можна придбати за посиланням https://gastroli.ua/events/16712 або в касі Філармонії чи у ЦУМі (відділ Коніка)